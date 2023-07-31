Данія шукатиме шляхи для заборони спалення копій Корану

Спалення − це дуже образливі та безрозсудні дії, вчинені декількома людьми, заявили в уряді країни.

Уряд Данії намагатиметься “знайти законний інструмент”, який дозволить владі запобігти спаленню копій Корану перед посольствами інших країн.

Про це міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен заявив національній телекомпанії DR, пише Reuters.

“Спалення − це дуже образливі та безрозсудні дії, вчинені декількома людьми. Ці кілька людей не представляють цінності, на яких побудоване данське суспільство”, − заявив він.

За словами Расмуссена, уряд Данії вивчить можливість втручання держави в особливих ситуаціях, коли, наприклад, ображають інші країни, культури та релігії, і де це може мати значні негативні наслідки для Данії, зокрема щодо безпеки.

Останніми тижнями Данія та Швеція опинилися в центрі міжнародної уваги після антиісламських протестів, під час яких Коран, священну книгу мусульман, було пошкоджено або спалено, що образило мусульман у всьому світі. Обидві країни висловили жаль з приводу спалення Корану, але не можуть запобігти цьому згідно з правилами захисту свободи слова.

Нагадаємо, у столиці Швеції іракський біженець-християнин Салван Моміка потоптався на Корані біля посольства Іраку, а минулого місяця він підпалив копію біля головної мечеті Стокгольма. Ультраправа група "Данські патріоти" влаштувала акції зі спалення Корану в Копенгагені.

Мусульмани вважають Коран словом Божим і розглядають будь-яке навмисне ушкодження чи прояв неповаги до нього як глибоко образливе. Суперечка через Коран привернула увагу багатьох країн із мусульманською більшістю та Папи Римського, який засудив дії Моміки. Це також спричинило загострення напруженості навколо шведських законів про свободу слова і загострення відносин Стокгольму з Анкарою, яка блокувала вступ Швеції у військовий блок НАТО.

Раніше цього місяця чоловіку також дозволили спалити Тору біля посольства Ізраїлю у Стокгольмі.