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У Туреччині туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинула український гід

12 туристів отримали травми.

У Туреччині туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинула український гід
Фото: TRT Haber

У місті Аланія на південному заході Туреччини туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. 

Про це повідомляє TRT Haber.

Загинули дві людини, серед них була громадянка України.

"Екскурсійний мікроавтобус віз казахстанських туристів. На світлофорі він врізався у вантажівку", — йдеться у повідомленні.

Поліція, жандармерія та медичні бригади були відправлені на місце події після отримання повідомлення.

"Встановлено, що водій туристичного мікроавтобуса та український гід загинули на місці події", — зазначає видання.

12 туристів, 6 з яких отримали серйозні травми внаслідок аварії, доправили до місцевих лікарень. Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих відправили до моргу муніципалітету Аланії.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель українки, інформує Суспільне.

"Сьогодні вранці на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар трапилась ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій — громадянин Туреччини та гід — громадянка України", — зазначили в міністерстві.

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Нагадаємо, що в ніч на неділю, 30 липня, у місті Вознесенськ Миколаївської області зіткнулися дві автівки, троє людей загинули. 

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