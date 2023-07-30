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На Миколаївщині зіткнулися дві автівки, троє людей загинули

Також троє госпіталізовані.

На Миколаївщині зіткнулися дві автівки, троє людей загинули
Фото: Поліція Миколаївщини

В ніч на неділю, 30 липня, у місті Вознесенськ Миколаївської області зіткнулися дві автівки. 

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначається, що ДТП сталася в районі автозаправної станції. Там зіткнулися автомобілі ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara. За кермом ВАЗ перебував 20-річний чоловік, він загинув на місці. Крім цього, отримали травми, несумісні із життям, двоє пасажирів - молоді люди 19 та 23 років.

Ще двоє пасажирів 22 та 26 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також зазнав травмувань 57-річний водій Suzuki Vitara.

За інформацією поліції Миколаївщини, усіх травмованих доставили до медичного закладу. На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Фото: Поліція Миколаївщини

Фото: Поліція Миколаївщини

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Нагадаємо, що на Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій маршрутного автобуса та травмувалася пасажирка.

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