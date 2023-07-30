Окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області і кидають у бій загони "шторм-Z", які переважно складаються з в'язнів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Продовжуємо стримувати російський наступ на околицях Мар'їнки. Тут зафіксовано 18 бойових зіткнень. Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника. Йдеться про штурми загонів "шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка - Мар'їнка", - зазначив речник.

Шершень назвав район Мар'їнки "найгарячішим" напрямком фронту.

Він також зазначив, що українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А ворог намагається контратакувати поблизу села Старомайорське Донецької області, яке нещодавно звільнили ЗСУ.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.