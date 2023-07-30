Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: "Робота проведена філігранно і точно"

Робота Сил оборони спрямована на руйнування планів ворога, а не руйнування інфраструктури.

Пошкодження Чонгарського мосту покликане знизити пропускну активність, прокоментувала удар начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що ці обʼєкти ще знадобляться Україні, тож їх не руйнують.

"Робота проведена філігранно, точно влучно. Зараз окупант вишукує нові шляхи в обʼїзд, щоб постачати своїм війська боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу і техніки оновлення, якої потребує, в звʼязку з нашою бойовою роботою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і зачищаємо позиції ворога на лівому березі", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що росіяни використовують цивільних для своїх колон техніки. Ворог примушує їх рухатися в колонах із військовою технікою, щоб по ним не били ЗСУ.

Нагадаємо, вчора вранці ЗСУ завдали удару по Чонгарському мосту в Криму. Окупанти стверджували, що атаку відбили. До того, 22 червня, захисники також вдарили по чонгарських мостах, якими росіяни возять собі техніку та боєприпаси, ракетами Storm Shadow.