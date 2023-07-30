Вибух у Шевченківському райсуді Києва: повідомлено про підозру п’ятьом правоохоронцям

У справі про вибух в Шевченківському суді Києва прокуратура оголосила підозри у службовій недбалості трьом співробітникам СІЗО. Ще двоє нацгвардійців отримали підозри у порушенні статутних правил вартової служби.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Співробітникам СІЗО інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу), а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК).

За даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського райсуду для участі у розгляді справи. Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

"В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв і планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку.

У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні суду.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, 5 липня Ігор Гуменюк, якого звинувачували в підриві гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році та вбивстві чотирьох нацгвардійців, нібито підірвав невідомий вибуховий пристрій у Шевченківському суді Києва і загинув сам.

За неповних вісім років йому так і не винесли вирок у справі про загибель чотирьох нацгвардійців і поранення ще майже 150 осіб під час мітингу біля стін Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

5липня 2023 року дня суд мав провести нове засідання у цій справі. Як згодом розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, засідання тривало близько двох годин, після чого Ігор Гуменюк вирушив до туалету. Там він зачинився, а після цього, прочинивши двері, кинув у вартових невідомий вибуховий пристрій. Після цього Гуменюк спробував утекти із зали суду.

Адвокат Гуменюка заявив, що його підзахисний почувався морально зламаним і просив відпустити його воювати, але навряд чи міг сам себе підірвати.

Гуменюку і Крайняку загрожувало максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вони перебували в Київському СІЗО на Лук'янівці. Своєї провини не визнавали.

Крайняка випустили з-під варти в травні 2020. І він, і Гуменюк говорили, що в СІЗО з них вибивали покази, писав "Судовий репортер". За даними "Судового репортера", Гуменюку запобіжний весь час продовжували, і справа була фактично підвішена через відсутність повного складу суддів і одного з обвинувачених – Крайняка. Крайняк з 30 травня був закріплений за одною військовою частиною і, за інформацією його адвоката, не зможе з’являтися судові засідання протягом невизначеного строку.