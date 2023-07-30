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Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру

Поранення виявили у ще одного підлітка.

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру
Фото: Facebook Сергія Лисака

Кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпру збільшилась до 10. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Постраждав 14-річний хлопець. 

У нього ушкодження, спричинені вибуховою хвилею, так само як й у двох інших неповнолітніх. Підліток також лікуватиметься вдома.

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Нагадаємо, росіяни ударили по багатоповерхівці та будівлі СБУ у Дніпрі. Всі постраждалі – це випадкові перехожі. За даними представника ДСНС, у результаті ракетного удару повністю зруйновано близько півтора десятка квартир. 60% квартир секції житлового комплексу, куди вдарила ракета, так чи інакше пошкоджено.

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