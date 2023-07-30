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Росіяни планують легалізувати злочини, які були скоєні на окупованих територіях України

Центр національного спротиву попереджає, що всі злочинці відповідатимуть за свої злочини.

Росіяни планують легалізувати злочини, які були скоєні на окупованих територіях України
Фото: EPA/UPG

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України хочуть легалізувати свої злочини, які були вчинені до 30 вересня 2022 року. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Згідно з планом Кремля усі злочини на окупованих територіях, які здійснювались до 30 вересня 2022 року, не будуть визнаними злочинними, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів". Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші злочини окупантів", – зазначили у відомстві.

Зазначимо, що 30 вересня 2022 року Росія оголосила про "анексію" окупованих українських територій, які вона захопила у чотирьох областях України.

Центр національного спротиву попереджає, що всі злочинці будуть відповідати за свої злочини згідно з українським законодавством. 

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Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки передали до Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

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