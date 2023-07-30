На Херсонщині унаслідок обстрілу поранено жінку

Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські окупанти обстріляли с. Новодмитрівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 33-річна жінка.

Про це повідомляє у Телеграмі обласна військова адміністрація.

"Сьогодні в селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя дістала 33-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка дістала поранення спини і плеча внаслідок мінометного обстрілу окупантів у суботу ввечері.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 69 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Двоє мирних були поранені.

Також цієї ночі українська протиповітряна оборона відбила атаку ударних БпЛА. Всі чотири Shahed-и були знищені в небі над Херсонською та Дніпропетровською областями.