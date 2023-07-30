Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині унаслідок обстрілу поранено жінку

Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські окупанти обстріляли с. Новодмитрівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 33-річна жінка.

Про це повідомляє у Телеграмі обласна військова адміністрація.

"Сьогодні в селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя дістала 33-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка дістала поранення спини і плеча внаслідок мінометного обстрілу окупантів у суботу ввечері.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни 69 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Двоє мирних були поранені.

Також цієї ночі українська протиповітряна оборона відбила атаку ударних БпЛА. Всі чотири Shahed-и були знищені в небі над Херсонською та Дніпропетровською областями. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies