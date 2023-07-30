У Маріуполі пошкодили будівлю, де працювали російські військові інженери

Також знешкоджено три військові вантажівки.

Українські партизани провели диверсійну операцію в окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росіян.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Маріупольському районі Донеччини у суботу ввечері пролунав вибух. В Маріуполі піднялася стіна диму з характерним сморідом горіння.