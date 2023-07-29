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У Маріупольському районі пролунав вибух, - Андрющенко

Деталі з’ясовують.

У Маріупольському районі пролунав вибух, - Андрющенко
Ілюстративне фото
Фото: надані Наталією

В окупованому Маріупольському районі Донеччини у суботу ввечері пролунав вибух.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

"Звук вибуху чують в Маріупольському районі. В той самий час в районі АС2 в Маріуполі підіймається стіна диму з характерним сморідом горіння. Деталі з’ясовуємо", - написав він і опублікував відповідне фото та відео.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.

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