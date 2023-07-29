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“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон

Зокрема, за допомогою цих дронів був пошкоджений Керченський міст 17 липня цього року.

“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
Фото: скріншот

Американський телеканал CNN показав сюжет про новітній український морський дрон, який призначений для ураження російських цілей у Чорному морі. 

У сюжеті зазначається, що цей дрон ніколи не показували публічно. Модель оснащена 300 кілограмами вибухівки і може вразити ціль на відстані 800 кілометрів. Ними дуже легко керувати.

Також повідомляється, що ці дрони суттєво обмежили пересування російських віськових кораблів. 

Минулого жовтня українські морські дрони здійснили приголомшливий напад на російських флот в порту Севастополя в окупованому Криму. Ціллю був флагман - “Адмірал Макаров”.

Цей дрон може атакувати, виконувати спостереження і розвідку.

Розробники кажуть, що російські кораблі не ефективні у протидії цим дронам, бо вони створені для ураження інших кораблів, а не таких малих цілей. 

Також за допомогою цих дронів була здійснена атака на Керченський міст минулого тижня. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі. Українська влада назвала це порушенням всіх норм міжнародного морського права.

До цього Міжнародна морська організація закликала Росію припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі. ІМО привітала зусилля України, спрямовані на забезпечення безпеки, стабільності та свободи міжнародного судноплавства.

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