Ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка

Сьогодні вдень ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомив в.о. міського голови, секретар міської ради Анатолій Куртєв.

“Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей”, - написав Куртєв.

За його інформацією, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

Нагадаємо, 28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Усі 9 травмованих через ракетний удар лікуються вдома.