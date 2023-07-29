​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка

Ще одна жінка отримала поранення.

Ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Сьогодні вдень ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей. 

Про це повідомив в.о. міського голови, секретар міської ради Анатолій Куртєв.

“Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей”, - написав Куртєв.

За його інформацією, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

Нагадаємо, 28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Усі 9 травмованих через ракетний удар лікуються вдома.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies