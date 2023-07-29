Росія розширює мережу інформаторів на окупованій Херсонщині, - ЦНС

Ворог планує вишукувати тих, хто надає допомогу нашим воїнам.

Російська Федерація в тимчасово окупованій частині Херсонської області намагається залучити більшу кількість колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення громадян з проукраїнською позицією.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

Також ворог планує вишукувати не лише цивільних, які мають проукраїнську позицію, але й тих, хто надає допомогу нашим воїнам.

"Зокрема, запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та в подальшому використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що у результаті слідчих дій встановлено особи ще 31 ворожого поплічника, які вступили до створеного агресором «головного управління мвс Херсонської області РФ» на тимчасово захопленій частині регіону.