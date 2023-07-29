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У Сєвєродонецьку окупанти хочуть перерозподілити торгівельні заклади

Від підприємців вимагають підтвердити право власності на кожну будівлю. 

У Сєвєродонецьку окупанти хочуть перерозподілити торгівельні заклади
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку «адміністрація» планує перерозподілити вцілілі торговельні об’єкти та промислові площі.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

«Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька хоче перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, які вцілили в місті. Тому вимагає від підприємців підтвердити право власності на кожну будівлю до 1 вересня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зворотному випадку ця нерухомість буде експропрійована.

Крім того, на окупованій Новопсковщині окупанти посилили «заходи безпеки» – проводять рейди, обшуки, перевіряють телефони і відбирають їх, якщо знаходять щось підозріле. Росіяни переписують прізвища власників будинків та їхні номери телефонів.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованих невеличких населених пунктах Луганської області мешканці понад рік живуть без електроенергії.

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