Окупанти за добу обстріляли п'ять районів Харківщини

Минулої доби російські війська з артилерії, мінометів і з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем були Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охримівка, Колодязне, Дворічна, Западне та інші населені пункти. В районі Дружелюбівки Ізюмського району ворог завдав авіаційного удару. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 27 липня росіяни обстріляли Новоосинове у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро цивільних: три жінки та двоє чоловіків.