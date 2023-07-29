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​Бойові дії посилилися на двох напрямках півдня України, - Міноборони Британії

На південь від Оріхова бої зосереджені в районі села Роботине.

​Бойові дії посилилися на двох напрямках півдня України, - Міноборони Британії
Фото: EPA/UPG

За останні 48 годин на двох напрямках на півдні України посилились бойові дії.

Про це повідомляє британське Міністерство оборони у твітері.

На південь від Оріхова бої зосереджені в районі села Роботине у зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії Росії. 

За 80 кілометрів на схід українські сили завдали поразки підрозділам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Повітряно-десантних військ Росії та захопили село Старомайорське.

"Тим часом на півночі інші частини ПДВ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли великих успіхів", - додали в британському відомстві.

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Нагадаємо, днями Президент Зеленський оприлюднив інформацію, що українські захисники звільнили село Старомайорське на Донеччині. Населений пункт визволили 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТрО "Арей".

Минулого місяця ЗСУ звільнили Благодатне і Макарівку на Донеччині, а також захопили у полон окупантів. Крім цього, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив звільнення ділянки поблизу Авдіївки – біля села Веселе.

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