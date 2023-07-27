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Українські захисники звільнили село Старомайорське на Донеччині

Населений пункт визволили 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТрО "Арей".

Українські захисники звільнили від російських загарбників село Старомайорське Донецької області.

Відеозвернення бійців з'явилося на сторінках Президента Володимира Зеленського у соцмережах.

Населений пункт визволили 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою територіальної оборони "Арей".

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Нагадаємо, минулого місяця ЗСУ звільнили Благодатне і Макарівку на Донеччині, а також захопили у полон окупантів. Крім цього, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підтвердив звільнення ділянки поблизу Авдіївки – біля села Веселе.

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