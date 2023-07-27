Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування дозволити Харлан змагатися

“Анна Смирнова програла у чесній конкуренції та вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою”.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування відновити права Ольги Харлан і дозволити їй змагатися.

Про це він написав у Твіттері.

“Анна Смирнова програла у чесній конкуренції та вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою”, − зазначив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що Ольга Харлан виграла у чесній боротьбі та показала себе з гідністю.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Анну Смирнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані та відмовилась потиснути їй руку. Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення й Ольга пройшла у наступний раунд. Однак пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.