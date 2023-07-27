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Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування дозволити Харлан змагатися

“Анна Смирнова програла у чесній конкуренції та вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою”.

Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування дозволити Харлан змагатися
Фото: instagram.com/olgakharlan

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародну федерацію фехтування відновити права Ольги Харлан і дозволити їй змагатися.

Про це він написав у Твіттері.

“Анна Смирнова програла у чесній конкуренції та вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою”, − зазначив міністр.

Очільник МЗС підкреслив, що Ольга Харлан виграла у чесній боротьбі та показала себе з гідністю. 

Нагадаємо, українська фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Анну Смирнову у першому колі на Чемпіонаті світу в Мілані та відмовилась потиснути їй руку. Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення й Ольга пройшла у наступний раунд. Однак пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

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