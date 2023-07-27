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Окупанти з колаборантами розкрадають майно дитячого садка у Мелітополі

Дошкільний заклад був відремонтований за декілька років до повномасштабного вторгнення.

У Мелітополі окупанти з колаборантами розкрадають майно дитячого садка.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Заклад був відремонтований за декілька років до повномасштабного вторгнення Росії. Тут були нові меблі та обладнання. Тепер же, як повідомляють жителі, загарбники вирішили розпродати майно, адже нове вдасться продати дорожче.

"Рашисти вже давно показали, як насправді піклуються про українських дітей: в дитячих садочках влаштовують шпиталі для своїх поранених, в закладах дошкільної освіти розміщують на проживання росвійськових", - наголосив Федоров.

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Нагадаємо, раніше у Мелітополі російський бронеавтомобіль протаранив цивільне авто. Після інциденту окупант напідпитку погрожував водієві "підвалом". Крім цього, загарбники мінують під Мелітополем сільськогосподарські угіддя і не зважають на те, що територією пересуваються місцеві цивільні.

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