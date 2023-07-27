Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL

Оцінювальна вартість будинку у Брюховичах у договорі дарування менша за актуальну у більше ніж чотири рази.

Син Андрія Дубового, начальника одного з районних військкоматів Львова, отримав у подарунок будинок на вулиці Очеретяній у Брюховичах.

Про це пише антикорупційний центр NGL.media з посиланням на договір дарування.

Торік 29 червня 27-річний Владислав Дубовой отримав у подарунок недобудований будинок площею майже 640 квадратних метрів, готовий на 95%, разом з присадибною ділянкою у 0,09 га.

Оцінювальна вартість будинку у договорі вказана у розмірі 518,5 тисяч грн, земельної ділянки – ще 357,5 тис. грн. Тобто офіційна вартість подарунка становить загалом 876 тис. грн.

За словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі й такого стану готовності разом з ділянкою у Брюховичах зараз може становити не менше 4 млн грн (близько 110 тис. доларів).

Зазначимо, у 2018 році цей же будинок продали на аукціоні СЕТАМ і за 1,4 млн грн (близько 52 тис. доларів за тодішнім курсом НБУ). Будинок тоді був обладнаний не лише усім необхідним, але й навіть басейном площею 152 м2.

Журналісти з’ясували, що у будинку триває активний ремонт. Маєток реконструювали, зробили нову покрівлю, поміняли вікна. Також звели основу з колонами під майбутній паркан, якого не було на фото з аукціону за 2018 рік.

Будинок Дубовому подарувала 37-річна Альбіна Савчук, яка і купила його п’ять років тому за 1,4 млн грн. NGL пише, що Савчук – орендарка озера у Брюховичах, яке вона активно забудувала, зокрема незаконно звела на березі багатоповерховий готель.

“Що саме пов’язує Альбіну Савчук з Владиславом Дубовим, якому вона зробила такий коштовний подарунок, чи з його батьком військовим комісаром Андрієм Дубовим – не зовсім зрозуміло. Єдиний зв’язок, який ми виявили між ними – це Городок, звідки родом Савчук і де очолював свого часу місцевий районний військкомат Андрій Дубовой. У 2021 році його син Владислав також отримав 12 “соток” землі для садівництва від Городоцької міськради у селі Велика Калинка (25 км від Львова”, − йдеться у матеріалі.

Додамо, у 2016 році Андрія Дубового оштрафували на 3400 грн за нетверезе водіння у Львові.

Нагадаємо, компанія дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі з орієнтовною вартістю 20 мільйонів євро.