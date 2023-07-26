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Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах

Вони за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути призову або отримати відстрочку. 

Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Фото: Нацполіція

У Чернівецькій, Волинській та Дніпропетровській областях на хабарах затримали посадовців територіальних центрів комплектування. 

Вони за гроші допомагали чоловікам призовного віку уникнути призову або отримати відстрочку. Сума хабарів складала від 9000 до $1500, повідомили в поліції

На Волині заступник начальника районного центру комплектування вимагав у призовника 1000 доларів. Його затримали під час отримання частини неправомірної винагороди в сумі 25 000 гривень. 

У Дніпропетровській області затримали посадовця районного військкомату, який отримав 1000 доларів і 12 000 гривень за те, що пообіцяв відтягнути призов на максимально можливий термін. 

"Оперативники УСР в Чернівецькій області викрили двох військовослужбовців одного з обласних мобілізаційних відділень на систематичному вимаганні хабарів за підготовку фіктивних документів для військовозобовʼязаних про непридатність до військової служби. Затримали фігуранта під час чергового траншу неправомірної вигоди – 9 000 грн. Треба зазначити, що лише минулого місяця правоохоронці затримували одного з командирів цього ж центру комплектування на хабарі у 3 000 доларів США за зняття ухилянта з військового обліку за станом здоровʼя", – повідомили в поліції.

Усім затриманим повідомили підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи. Працівникові військкомату з Дніпропетровської області – тримання під вартою з правом внесення 215 тисяч гривень застави, з Волині – нічний домашній арешт, а буковинським фігурантам – тримання під вартою із правом внесення застави у понад 536 тис. грн кожному.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав невтішними результати перевірки воєнкомів. Він сказав, що "омусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства”. 

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