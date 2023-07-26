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Легалізацію медичного канабісу підтримують українці з вищою освітою та молодь, – опитування

При цьому кількість прихильників та противників цієї ініціативи суттєво не відрізняються.

Легалізацію медичного канабісу підтримують українці з вищою освітою та молодь, – опитування
Фото: EPA/UPG

Частки прихильників і супротивників легалізації в Україні медичного канабісу статистично значуще не відрізняються – 35% громадян її підтримують, а 37% – не підтримують.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова щодо ставлення українців до окремих ініціатив органів влади.

Зазначається, що чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони підтримують легалізацію медичного канабісу (від 26% серед тих, хто має середню або неповну середню освіту, до 42% серед тих, хто має вищу освіту).

Чим молодші респонденти, чим частіше вони це підтримують – від 23% серед тих, кому 60 і більше років, до 48% серед тих, кому менше 30 років. Її підтримує відносна більшість представників молодших груп (до 40 років), проти виступає відносна більшість тих, кому 50 і більше років.

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Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом до легалізації ліків на основі канабісу. 13 липня депутати в першому читанні схвалили законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

У 2021 році в парламенті також пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак, Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.

Докладно про ініціаиву читайте в матеріалі  LB.ua "Легалізація медичного канабісу: чому зараз це важливо, як ніколи?".

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