Легалізація медичного канабісу: чому зараз це важливо, як ніколи?

Легалізація медичного канабісу в Україні тривалий час вигризалась активістами, науковцями та медиками. Навколо цього питання було безліч політичних маніпуляцій та банального невігластва. Чому медичні коноплі важливі, а жарти про “наркоту” абсолютно недоречні? Чому треба краще розуміти перспективи дослідження цієї рослини? Розбирався LB.ua.

Це просто рослина

Хоча в Україні коноплі міцно асоціюються у нас з “наркотиками” та “залежністю”, медичний канабіс легалізований в понад 40 країнах світу. Чому не варто боятись медичного канабісу?

Коноплі містять в собі понад 200 активних компонентів. Ми зосередимось на двох - тетрагідроканабінол та канабідіол (CBD).

Перша речовина – це саме та, яка може дати відчуття кайфу. Іншими словами, тетрагідроканабінол – це основна психоактивна речовина в рослині.

А от канабідіол не чинить активної дії на мозок, але деякі дослідження показують, що він може полегшити симптоми епілепсії, ПТСР, порушення сну тощо. В медичних коноплях переважно міститься канабідіол, хоча є і препарати з вмістом тетрагідроканабінолу.

Експерт з питання реєстрації лікарських засобів Сергій Демченко каже, що в проєкті закону написано, що концентрацію THC будуть обмежувати:

“Коноплі з тетрагідроканабінолу дозволять лише якщо його концентрація не перевищуватиме 0.2%. В Італії, наприклад, дозволені препарати з вмістом THC не більше, ніж 0.6%. Це важливо, щоб контролювати ризики залежності”, – каже Сергій Демченко.

Тож розмови про "кайф" та "наркоманів" – це або намагання політиків підіграти своїй аудиторії, або їх власне невігластво.

Для чого використовується медичний канабіс у світі?

Він має великий потенціал для розвитку науки та медицини. Деякі дослідження показують, що медична марихуана може бути ефективною для контролю нудоти та зменшення болю під час проходження хіміотерапії, також вона покращує апетит у хворих на СНІД.

Також є обмежені та дещо суперечливі дані щодо контролю судом у хворих на різні форми епілепсії.

Як стверджує Фонд Епілепсії Америки, не всім людям з епілепсією підійдуть препарати на основі канабісу, але пацієнти з неконтрольованими нападами судом засвідчували, що типи конопель з високим вмістом CBD позитивно впливають на частоту та інтенсивність нападів.

Якщо легалізація нарешті станеться, то це кардинально змінить життя важкохворих людей - вони отримують можливість спробувати коноплі, і ці не буде незаконно.

Вікторія Мостовенко, мама 5-річної Софійки, яка має важку форму епілепсії, вже три роки виборює право своєї дитини легально отримувати коноплі в Україні, адже саме препарати на основі канабісу найкраще впливають на стан Софійки. До її виїзду в Польщу, препарати їй привозили з-закордону, і кожного разу це був ризик для людей, які на це погоджувалися.

Попередній законопроєкт щодо легалізації конопель - №4553 - навіть назвали на честь її доньки: “Закон для Софійки”.

Важливо ще раз зауважити, доказова база ефективності та побічних ефектів конопель доволі обмежена. Але це також свідчить на користь легалізації рослини не лише для медичних, але й для наукових цілей. Адже, щоб зрозуміти лікарський потенціал рослини, її потрібно досліджувати. Поки українські науковці не можуть це робити, оскільки це заборонено законом.

Легалізація канабісу для наукових цілей трохи наблизить українську науку до цивілізованого світу, вважає патофізіолог Віктор Досенко.

“Важко собі уявити, щоб в інших європейських країнах якась медична речовина була заборонена для вивчення наукою. Це нонсенс. По всьому світу вже давно вивчають екстазі та психоделічні речовини як потенційні ліки проти депресій, ПТСР тощо”, – каже Досенко.

Чому зараз?

“Невже потрібна була війна, щоб нарешті наблизитись до легалізації медичного канабісу?”, – питають ті, хто давно цікавиться цією темою. Здається, так, саме війна і стала поштовхом.

І однієї з основних причин може бути потенційна користь від медичного канабісу для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Деякі дослідження показують, що препарати з канабісом дійсно допомагають ветеранам війн краще впоратись з симптомами ПТСР.

“Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількість людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва”, – написав на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Неправильно вважати, що всі українці будуть мати цей розлад. Як показують дані, орієнтовно до 20% людей, які пережили травматичну подію, страждатимуть ПТСР.

Віктор Досенко вважає, що українцям варто бути готовими і до показника до 30%. Але враховуючи, яка велика кількість людей наразі переживає жахи війни, ці показники вражають.

Досенко зауважує, що для до розробки протоколів лікування ПТСР, в тому числі з використанням медичних конопель, дуже важливо залучати міжнародних фахівців.

“Це той випадок, коли варто поступитись національною гордістю. Пандемія COVID-19 показала, що у нас немає якісної школи інфекційних спеціалістів. Слова в ефірах надавали удаваним експертам, і саме вони впливали на державні рішення профанам. Якщо ви думаєте, що в психіатрії все набагато краще – то ви помиляєтесь”, – зауважує науковець.

Тепер медичний канабіс буде доступним?

Експерти радять поки що радіти дуже стримано. Наскільки легким буде доступ до препарату, ми побачимо лише на практиці.

До того ж це вже не перша спроба легалізувати медичні коноплі. Але раніше голосування або провалювали, або на перевірку легалізація виявилася зовсім не легалізацією. Наприклад, у квітні 2021 року Кабмін повідомив, що частково легалізував медичний канабіс. Насправді ж тоді внесли зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зарахувавши деякі препарати на основі канабіноїдів до списку речовин з обмеженим обігом.

Але дозволені були лише поодинокі препарати, ціна яких сягала тисячі доларів. Зараз, якщо вірити повідомленню Ляшка, в державі вмотивовані не імпортувати, а виробляти власні препарати.

Сергій Демченко каже, що перепони до доступу таких ліків можуть бути дуже різні. В приклад він наводить ситуацію з трансдермальними пластирами з морфіном: “Їх 100% завозять до нас з контрабандою. Хоча вони зареєстровані в Україні. І все через бюрократію та ліцензування: всі суб'єкти ланцюга постачання повинні мати ліцензію на наркотичні речовини, це може бути одним з факторів, який буксує поставки”.