У Миколаєві комунальні служби демонтували пам’ятник Пушкіну

Що робити з ним – вирішать після війни.

У Миколаєві комунальні служби демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це у Телеграмі написав мер міста Олександр Сєнкевич.

“Друзі, спокійно, пам‘ятник Пушкіну прибрали комунальні служби. Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні – перемогти!”, – йдеться у повідомленні.

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Що робити з пам’ятником – вирішать після війни.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зі свого боку вважає, цьому пам'ятнику місце – у краєзнавчому музеї і це справедливо для воєнного стану.

“Не встиг побувати в місті-герої Миколаєві, як тут – плачі та стогони за пам’ятником Пушкіну. Оплакують залізо, а не людей, які поклали своє життя за Україну”, – написав він у соцмережі Facebook.

“Коли знищували Некрополь, копали єврейський цвинтар, неодноразово руйнували пам’ятник Шевченку, різали монумент Європі, спалювали хрест жертвам Голодомору, били постамент Чорноволу, всі мовчали, крім мене. А ви де були, оплакувальники?”, – додав він.

Нагадаємо, у квітніі у Мукачеві у межах дерусифікації демонтували погруддя Пушкіна та меморіальну дошку зі школи, яка відмовляється від присвоєного імені російського поета.