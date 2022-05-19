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Понад дві тисячі пацієнтів зі сходу прибули на лікування до Львова

Дівчинка Кіра з Харкова отримала поранення внаслідок обстрілу фосфорними бомбами. У Першому медоб’єднанні Львова її готують до транспортування за кордон для подальшого лікування. 

Понад дві тисячі пацієнтів зі сходу прибули на лікування до Львова
15-річна харків'янка Кіра потрапила під обстріл фосфорними бомбами
Фото: Перше медичне об'єднання міста Львова

Наразі понад дві тисячі пацієнтів зі сходу прибули до Першого медоб’єднання Львова медичними евакуаційними потягами. 

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова. 

Щотижня під керівництвом міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка відбувається евакуація пацієнтів із важкими пораненнями, яких доправляють саме такими потягами. У дорозі їх супроводжують Лікарі без кордонів.

Кіра
Фото: Перше медичне об'єднання міста Львова
Кіра

Сьогодні з Харкова в дитячу лікарню Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 15-річну дівчинку Кіру. 15 квітня в одному з парків Харкова вона потрапила з двома друзями під обстріл фосфорними бомбами.

У Кіри вогнепальне осколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини. Уламок пройшов крізь живіт та травмував печінку, жовчний міхур й дванадцятипалу кишку. У Харкові дівчині провели операцію із його видалення. На ноги Кіра змогла стати лише через місяць. Спеціалісти Лікарні Святого Миколая зараз проводять дівчині усі необхідні обстеження та готують до транспортування за кордон для продовження лікування.

Фото: Перше медичне об'єднання міста Львова

Фото: Перше медичне об'єднання міста Львова

Фото: Перше медичне об'єднання міста Львова

Нагадаємо, з 28 квітня Ізраїльський мобільний госпіталь завершив свою місію на території Львівщини. З 22 березня в ньому працювали ізраїльські та українські медики – надавали медичну допомогу вимушеним переселенцям та пораненим захисникам. Пролікували більше ніж 7 тисяч людей. 

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