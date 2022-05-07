Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав до України

В Україні знаходиться з робочім візитом генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Про це гендиректор ВООЗ повідомив у Twitter.

"Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти та дорослі, які опинилися в пастці цієї війни", − написав він.

Arrived in #Ukraine. As a child of war, I know how children and adults trapped in this war feel. I want to assess how @WHO can increase our support to them. I will also meet our staff here - they are doing tremendous work under extremely difficult circumstances. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2022

Тедрос Аданом Гебреєсус додав, що він планує оцінити, як ВООЗ може збільшити підтримку мирному населенню України. Також він планує зустрітися зі співробітниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, які, за його словами, роблять колосальну роботу в надзвичайно важких умовах.

Нагадаємо, гендиректор ВООЗ під час виступу на Конференції донорів для допомоги Україні у Варшаві заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я відправила понад 316 тонн допомоги Україні, медична система якої зазнала катастрофічних руйнувань внаслідок розв’язаної Росією неспровокованої війни.

До слова, чинний міністр охорони здоров’я Російської Федерації Михайло Мурашко займає високу посаду у виконавчих органах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та має право впливу на політику організації.