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Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав до України

Всесвітня організація охорони здоров'я планує збільшити підтримку мирного населення України.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав до України
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

В Україні знаходиться з робочім візитом генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Про це гендиректор ВООЗ повідомив у Twitter.

"Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти та дорослі, які опинилися в пастці цієї війни", − написав він.

Тедрос Аданом Гебреєсус додав, що він планує оцінити, як ВООЗ може збільшити підтримку мирному населенню України. Також він планує зустрітися зі співробітниками Всесвітньої організації охорони здоров’я, які, за його словами, роблять колосальну роботу в надзвичайно важких умовах.

Нагадаємо, гендиректор ВООЗ під час виступу на Конференції донорів для допомоги Україні у Варшаві заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я відправила понад 316 тонн допомоги Україні, медична система якої зазнала катастрофічних руйнувань внаслідок розв’язаної Росією неспровокованої війни.

До слова, чинний міністр охорони здоров’я Російської Федерації Михайло Мурашко займає високу посаду у виконавчих органах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та має право впливу на політику організації.

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