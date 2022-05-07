ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний

В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники знищили російський катер типу "Серна".

Про це повідомляють оперативне командування "Південь" у Facebook та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

ОК "Південь" опублікувало знищення ворожого об’єкту на воді, поблизу берегів острова.

"Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд по кількості і масштабах! Він був одним із знакових об'єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога", - написали в ОК "Південь".

За даними Братчука, мова йде про десантний катер типу "Серна".

Нагадаємо, що 2 травня біля острова Зміїний було знищено два російські катери.

Також 30 квітня Збройні сили України нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний. Розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку.