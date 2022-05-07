Окупант розповів дружині, як вони вбили українку на очах у дітей

Російські окупанти розповідають своїм дружинам про те, як вбивають українських матерів на очах у дітей.

Про це йдеться у перехопленнях телефонних розмов окупантів, які оприлюднила СБУ.

«Йшла мати з двома дітьми… Ну і чо, наші вальнули її при дітях. Завалили…» – розповідає російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина сказала: «Звісно, вона вважається… теж ворог».

Раніше у перехоплених СБУ розмовах російських окупантів йшлося, що путін сказав їм "все з землею рівняти" в українських містах.