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Окупант розповів дружині, як вони вбили українку на очах у дітей

Дружина його підтримала.

Окупант розповів дружині, як вони вбили українку на очах у дітей
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти розповідають своїм дружинам про те, як вбивають українських матерів на очах у дітей. 

Про це йдеться у перехопленнях телефонних розмов окупантів, які оприлюднила СБУ

«Йшла мати з двома дітьми… Ну і чо, наші вальнули її при дітях. Завалили…» – розповідає російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина сказала: «Звісно, вона вважається… теж ворог».

Раніше у перехоплених СБУ розмовах російських окупантів йшлося, що путін сказав їм "все з землею рівняти" в українських містах.

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