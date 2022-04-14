Перехоплені розмови росіян: «Путін сказав все з землею рівняти».

Міжвідомчий координаційний центр при ГУР МО за участі Національної поліції України отримав чергове перехоплення розмов військовослужбовців РФ, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти».

За його словами, є розпорядження «Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня».

«Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна», – зазначає військова розвідка.

Нагадаємо, за інформацією голова ОВА Сергія Гайдая, росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях у Луганській області, готуючись до подальшого наступу. Очільник області закликав мирних мешканців евакуюватися, аби зберегти життя.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Сергієм Гайдаєм також закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони.