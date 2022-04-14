"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
У Мелітополі невідомі патріоти ліквідовують російських окупантів, - українська розвідка
У Мелітополі невідомі патріоти ліквідовують російських окупантів, - українська розвідка
ФСБ для вивезення Медведчука за кордон підготувала підставних осіб і липові шляхи евакуації, – Баканов
ФСБ для вивезення Медведчука за кордон підготувала підставних осіб і липові шляхи евакуації, – Баканов
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Перехоплені розмови росіян: «Путін сказав все з землею рівняти».

Росія планує знищення українських міст.

Перехоплені розмови росіян: «Путін сказав все з землею рівняти».
Рубіжне
Фото: t.me/luhanskaVTSA/1241

Міжвідомчий координаційний центр при ГУР МО за участі Національної поліції України отримав чергове перехоплення розмов військовослужбовців РФ, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти».

За його словами, є розпорядження «Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня».

«Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна», – зазначає військова розвідка. 

Нагадаємо, за інформацією голова ОВА Сергія Гайдая, росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях у Луганській області, готуючись до подальшого наступу. Очільник області закликав мирних мешканців евакуюватися, аби зберегти життя.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Сергієм Гайдаєм також закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також