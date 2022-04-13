Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»

Крейсер сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний

Ракетний крейсер «Москва» був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет «Нептун». Судно зараз горить у Севастопольській бухті.

Про це повідомив відомий волонтер Олександр Карпюк.

Згодом інформацію підтвердив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний, – написав він. – Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень».

Крейсер «Москва» має артилерійське, зенітне, протичовнове та мінно-торпедне озброєння. Також на ньому встановлено 16 пускових установок протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан», що мають дальність враження цілей до 1000 км. Несе на борту один гелікоптер Ка-27.

«Нептун» – українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч», у 2020 році прийнятий на озброєння Збройних сил України.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах – кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту, дальність якого – до 280 км.

Нагадаємо, 24 березня біля порту Бердянськ на Запоріжжі українська армія знищила російський військово-десантний корабель «Саратов».