Омбудсман: окупанти в Херсоні створили аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних

У Херсоні російські окупанти продовжують викрадати людей, які незгодні з окупацією. У місті з'явився аналог донецької тюрми "Ізоляція" для катувань затриманих українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що місто Херсон та більша частина області вже понад місяць знаходиться в окупації російських військ.

Регіон на межі гуманітраної катастрофи. 106 населених пунктів залишаються без електроенергії.

"Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає. Днями окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Рашисти забрали ліки, дитяче харчування та памперси", - розповіла Денісова.

Тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією, за інформацією обласної прокуратури, в заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти.

Місцеві жителі повідомили, що в Херсоні з’явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом.

Крім того, окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через рашистські ЗМІ та соціальні мережі.

"Такі дії російських загарбників на тимчасово окупованих територіях це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила омбуудсман.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, російська армія окупувала Херсон у перший день війни. Попри це, у місті практично щодня відбуваються мітинги. Жителі міста наголошують, що Херсон - це українське місто. Окупанти закидують мітингувальників світлошумовими гранатами та застосовують проти них сльозогінний газ, однак люди продовжують мирний спротив.

6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв Херсону, а також Харкову, Чернігову, Маріуполю, Гостомелю і Волновасі почесне звання "Місто-герой".

Станом на 9 квітня з Херсона немає погодженого зеленого коридору для евакуації. Люди, які намагаються виїхати, роблять це на власний страх і ризик.