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Окупанти проводять обшуки в будинках передмістя Херсона, а жителям погрожують розправами, - Денісова

Загарбники перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю.

Окупанти проводять обшуки в будинках передмістя Херсона, а жителям погрожують розправами, - Денісова

Озброєні групи росіян взялися обшукувати домогосподарства у селищі Комишани з боку Шуменського мікрорайону Херсона.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти ходять по оселям і перевіряють документи, оглядають всі приміщення, шукають мисливців і зброю. Жителям погрожують розправами. У деяких дворах, де господарі відсутні, рашисти зламують ворота і викрадають автівки", - розповіла Денісова.

Омбудсман закликала міжнародну спільноту застосувати всі засоби санкційного тиску на РФ з метою припинення військового вторгнення в Україну та звільнення всіх українських міст і селищ.

Нагадаємо, днями окупанти обшукали і обікрали квартиру Каті Гандзюк у Херсоні. А жителі одного із сіл Київщини розповіли поліції, що росіяни прикували людину на парковці і тримали там до ранку; на кожній вулиці ламали паркани і заїжджали на подвір’я танками, грабували селян і всі магазини.

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