Тим часом значна частина окупаційних військ відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 29 березня.

РФ відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.

На Поліському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія активних наступальних дій не проводила. Окупанти робили спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил у районах Романівки, Горенки, Личанки, Петрушків, Шпитьків, Мощуна, Нової Буди, Майданівки, Любовичів, Забуяння, Наливайківки. Також РФ здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію Білорусі.

На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупаційні війська продовжують блокувати Чернігів і завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах.

У напрямку на Бровари Росія намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування українських військ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків; здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району Сум за межі України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. РФ посилила наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку агресор вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів і таким чином намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій.

"На території російської федерації, в районі населеного пункту Богучар, противник здійснює заходи зняття з довгострокового зберігання бойової та спеціальної техніки. Понад 40 відсотків зазначеної техніки перебуває в несправному чи неробочому стані", - наголосили в командуванні ЗСУ.

За даними Генштабу, РФ та її "численна агентура в міжнародних організаціях" заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС.

"Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження "Укриття" та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців", - наголосило українське командування.

В Генштабі відзначили, що російська армія ослаблена, дезорієнтована, а значна частина окупаційних військ відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.

Нагадаємо, сьогодні в Генштабі повідомили, що Росія має проблеми з ротацією та намагається захопити Ізюм. А на тимчасово окупованих територіях агресор тероризує місцеве населення.