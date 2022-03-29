Провідні світові юристи із прав людини і Microsoft допомагатимуть Україні з правосуддям для жертв російської агресії, - ОГПУ

Для цього утворили міжнародну правову робочу групу з питань відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Сформовано міжнародну правову робочу групу, яка буде надавати підтримку Україні в забезпеченні правосуддя для жертв міжнародних злочинів, вчинених Росією в нашій країні.

Про це повідомили в Офісі генрокурора.

"До її складу увійшли провідні світові юристи із прав людини: Амаль Клуні, Королівський радник Річард Гермер, Королівський радник Тім Отті, Філіппа Вебб, Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів, і Лорд Нойбергер – колишній Голова Верховного суду Сполученого Королівства", - зазначили в ОГП.

Також до складу групи включили юридичні експерти з фірми Covington & Burling LLP із США на чолі з Ніхілом Гором, французької фірми Sygna Partners на чолі з Люком Відалом, а також фірми Withers на чолі з Еммою Ліндсі. Кожна з них уже представляє інтереси України, в тому числі, у випадку Covington і «Sygna, у Міжнародному суді ООН.

В Офісі генпрокурора повідомили, що робоча група отримуватиме підтримку провідних науковців у галузі міжнародного гуманітарного права. Зокрема, професора Марко Мілановича (Ноттінгемський університет) та професора Ендрю Клепема (Женевський академічний інститут), а також Центру із питань міжнародного управління та врегулювання спорів при Королівському коледжі у Лондоні, Фонду Клуні «За справедливість» та Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів.

Члени робочої групи, юристи, науковці будуть виконувати свою роботу на безоплатній основі.

Група може рекомендувати притягнення до відповідальності за вчинені злочини, надавати консультації і забезпечувати представництво у цивільних і кримінальних справах (зокрема, і тих, які підпадають під дію законів універсальної юрисдикції). Також група надаватиме стратегічні настанови щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.

Технологічним партнером робочої групи стане корпорація Microsoft. Вона надаватиме безкоштовну технологічну допомогу з метою забезпечення захисту, аналізу та обміну доказами міжнародних злочинів із відповідними органами влади, повідомили в ОГП.

Нагадаємо, Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила 20 березня, що шість країн розпочали розслідування воєнних злочинів РФ.