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У Ніжині - посилення комендантської години, - Кодола

Вона розпочнеться 29 березня о 20:00 і триватиме до 5-ї години ранку 31 березня.

У Ніжині - посилення комендантської години, - Кодола
Фото: Facebook/Oleksandr Kodola

У Ніжині посилюють комендантську годину.

Про це повідомив очільник міста Олександр Кодола.

Він зазначив, що комендантська година розпочнеться сьогодні, 29 березня, і триватиме до 5:00 31 березня.

"Магазини, аптеки та інші установи працювати завтра не будуть. Просимо всіх залишатися вдома або в укриттях – за сигналу тривоги. Дотримуємось правил воєнного стану", - наголосив Кодола.

Нагадаємо, 28 березня змінили час комендантської години в Харкові. Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00. У Києві та області скасували посилену КГ. Її час змінили: від 21:00 до 6:00. А на Сумщині - з 20:00 до 5:00.

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