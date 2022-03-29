Достовірної інформації про стан ядерних установок на майданчику ЗАЕС немає, – Держатомрегулювання

Наразі два енергоблоки атомної електростанції працюють на потужності.

Достовірної інформації про стан ядерних установок на майданчику Запорізької АЕС немає.

Про це повідомив Телеграм-канал Держатомрегулювання.

Наразі два енергоблоки ЗАЕС працюють на потужності, однин енергоблок в ремонті, решта – в резерві.

Регулюючий нагляд за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на майданчику Запорізької АЕС та доступ державних інспекторів Держатомрегулювання на майданчик неможливий.

“Достовірна інформація про стан ядерних установок на майданчику АЕС відсутня. Держатомрегулювання підтримує зв'язок із керівництвом ЗАЕС”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією керівництва Запорізької АЕС:

оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків та забезпечувати їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації;

експлуатація АЕС здійснюється виключно персоналом Запорізької АЕС, відбувається постійна ротація персоналу;

змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні не зафіксовано.

“Запорізька АЕС та місто Енергодар з 4 березня 2022 року перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії “Росатом”, мета їх перебування невідома”, – додали в інспекції.

Персонал АЕС та їхні сім’ї перебувають під постійним психологічним тиском через присутність на майданчику атомної електростанції та у місті-супутнику вороже налаштованих окупантів і військової техніки.

Зафіксовано випадки затримання персоналу АЕС російськими загарбниками для допиту. “Наголошуємо, що психологічний та фізичний тиск на персонал АЕС та їх сім’ї значно збільшує імовірність помилки персоналу, що свою чергу може привезти до аварійних ситуацій та аварій”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Асоціація ядерних регуляторів Європи (Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA), проаналізувавши ситуацію із частковою втратою зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС внаслідок воєнних дій у регіоні, попереджає про можливі вкрай негативні наслідки для безпеки ядерних установок.