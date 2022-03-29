Cередня площа лісової пожежі в Україні зросла в 7 разів

Пожежі, зокрема, виникають унаслідок ворожих обстрілів (як із землі, так і з моря) та через диверсійні заходи.

Із початку 2022 року в лісах України вже ліквідовано 86 пожеж на площі 438 га, що в 11 разів більше від кількості та в 78 разів більше від площі загорянь за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомили у Держлісагентстві.

Середня площа однієї пожежі зросла в 7 разів.

“На жаль, великою проблемою і досі залишається спалювання населенням сухостою на полях та присадибних ділянках. Укотре скажу, ці дії - злочин проти здорового глузду. Зупиніться і не паліть суху траву", – підкреслив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

Окрім того, пожежі виникають унаслідок ворожих обстрілів (як із землі, так і з моря) та через диверсійні заходи (Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Одеська області).

Гасіння лісових пожеж у зазначених областях ускладнюється через бойові дії, наявність непідірваних боєприпасів та мінування ділянок лісу.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, згідно з інформацією Міндовкілля, стало відомо,що агресія російських окупантів спричинила пожежі в зоні відчуження, які охопили понад 10 тис. га.

28 березня у МВС заявили про те, що основні пожежі у Чорнобильській зоні погашено, великих займань немає.