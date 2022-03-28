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Інформація про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні застаріла на кілька днів, – радник глави МВС

Радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми.

Інформація про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні застаріла на кілька днів, – радник глави МВС
Фото: facebook/Aleksandr Sirota

Основні пожежі у Чорнобильській зоні погашено, великих займань немає. Інформація про масштабні лісові пожежі у зоні відчуження застаріла на кілька днів.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив у ефірі телемарафону в понеділок, 28 березня.

"Щодо пожеж. Справді, досить багато розганяється інформації про великі пожежі в Чорнобильській зоні. Це трошки застаріла інформація, бо насправді кілька днів тому на великих територіях, до 8 тисяч гектарів, були пожежі, і росіяни справді не пускали наших пожежних туди для гасіння вогню. На щастя, нам у принципі вдалося загасити ці пожежі", – цитує Денисенка "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми.

"Останнім часом багато повторюється старої інформації кількаденної давності. Станом на зараз у Чорнобильській зоні ситуація щодо пожеж більш-менш стабільна, і великих займань немає", – зазначив радник глави МВС.

За офіційними даними ДСНС, станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків, викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення немає.

У ДСНС просять не поширювати неперевірену інформацію.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у суботу, 26 березня Міндовкілля повідомляло, що через дії російських окупантів пожежі в зоні відчуження охопили понад 10 тис. га.

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк учора заявляв, що росіяни продовжують мілітаризацію зони ЧАЕС, що може призвести до зараження радіоактивним пилом країн Європи.

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