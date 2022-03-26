Через дії російських окупантів пожежі в зоні відчуження охопили понад 10 тисяч га, - Міндовкілля

Зафіксовано 31 осередок великих пожеж; у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел займання.

Супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж у зоні відчуження, загальна площа яких становить понад 10111 га.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Окрім бойових дій, які провокують виникнення пожеж, окупанти навмисно підпалюють ліси і перелоги, в результаті чого підвищується рівень радіоактивного забруднення повітря, наголосили у відомстві.

"До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон у зоні відчуження контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації зони відчуження російськими військами", - зазначили в Міндовкілля.

Фіксувати пожежі допомагають супутникові знімки NASA та Європейського космічного агентства ESA.

"Однак через обмеження даних дистанційного зондування Землі, що наразі використовуються нашими фахівцями, ми не виключаємо існування значної кількості менших джерел загоряння", - зауважили в міністерстві.

Наразі супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж. Вони охопили природні екосистеми, а також покинуті села зони відчуження.

"Завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі наразі самозгасають. Однак через низку факторів у найближчий час прогнозується збільшення кількості та площі пожеж. Не виключаємо, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року", - наголосили в Міндовкілля.

Станом на 26 березня локалізовано такі пожежі:

Денисовицьке лісництво - 4 осередки, орієнтовна площа займання - 724,22 га;

Котовське лісництво - 11 осередків, постраждали природні екосистеми та відселені села Бобер, Пухове, Нова Марківка, Шевченкове, Котовське, Жовтневе, Володимирівка, Тараси та Поліське. Орієнтовна площа пожеж - 7672,35 га;

Корогодське лісництво - 10 осередків, постраждали природні екосистеми та відселені села Стечанка та Черевач. Орієнтовна площа займань - 549,29 га;

Дитятківське лісництво - 4 осередки, постраждали природні екосистеми та відселене село Розсоха. Орієнтовна площа пожеж - 359,32 га;

Луб’янське лісництво - пожежею охоплено природні екосистеми та території відселених сіл Буда та Товстий ліс. Орієнтовна площа займань - 771,87 га;

Паришівське лісництво - площа пожеж - 34,24 га.

Нагадаємо, 23 березня Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії, що пожежники борються з лісовими пожежами поблизу Чорнобильської атомної електростанції. МАГАТЕ заявило про підвищену концентрацію цезію.

24 березня в Міндовкілля повідомили, що більшість пожеж у зоні ЧАЕС локалізована, а рівень цезію не загрожує здоров'ю.