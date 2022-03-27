Військові захопили два новенькі російські "Урали" на Чернігівщині

Також знищили колону техніки з двох "Тигрів", танка і вантажівок з боєкомплектами.

Сили спротиву Сіверщини захопили два нові російські броньовані "Урали" моделі "Торнадо-У". Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Ці дві вантажівки влетіли в копієчку моу рф, бо зійшли з конвеєру в 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", - зазначили військові.

Фото: facebook/kommander.nord

Фото: facebook/kommander.nord

Фото: facebook/kommander.nord

Фото: facebook/kommander.nord

Фото: facebook/kommander.nord

Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення російської колони.

"Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали фото знищеної і захопленої техніки під час звільнення Гусарівки Балаклійського району на Харківщині.