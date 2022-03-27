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Кабмін спростив ввезення в Україну тепловізорів, радіостанцій, квадрокоптерів та біноклів для ЗСУ

Пропуск через митний кордон здійснюється за умови подання гарантійного листа кінцевого користувача.

Кабмін спростив ввезення в Україну тепловізорів, радіостанцій, квадрокоптерів та біноклів для ЗСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Товари для потреб ЗСУ можуть оформлюватися за окремим порядком.

Про це йдеться у постанові уряду від 26 березня № 362, інформує пресслужба Кабміну.

Перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України:

  • Пластини для бронежилетів
  • Переносні радіостанції нецивільного призначення
  • Безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення
  • Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення
  • Коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення
  • Тепловізори, прилади нічного бачення

Згідно з документом, пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги здійснюється за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів.

Лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, або інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом.

Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, що здійснюють боротьбу з тероризмом. Крім того, до переліку гуманітарної допомоги включені засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети).

Нагадаємо, що 25 березня Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. 10,3 тисячі тонн - це найбільший показник з початку російського вторгнення.

Для спрощення процесу надання гуманітарної допомоги Україні створена спеціальна платформа Help.gov.ua

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