Кабмін спростив ввезення в Україну тепловізорів, радіостанцій, квадрокоптерів та біноклів для ЗСУ

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану. Товари для потреб ЗСУ можуть оформлюватися за окремим порядком.
Про це йдеться у постанові уряду від 26 березня № 362, інформує пресслужба Кабміну.
Перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України:
- Пластини для бронежилетів
- Переносні радіостанції нецивільного призначення
- Безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення
- Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення
- Коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення
- Тепловізори, прилади нічного бачення
Згідно з документом, пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги здійснюється за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів.
Лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, або інший суб’єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом.
Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, що здійснюють боротьбу з тероризмом. Крім того, до переліку гуманітарної допомоги включені засоби індивідуального захисту (каски, бронежилети).
Нагадаємо, що 25 березня Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. 10,3 тисячі тонн - це найбільший показник з початку російського вторгнення.
Для спрощення процесу надання гуманітарної допомоги Україні створена спеціальна платформа Help.gov.ua.