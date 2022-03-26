В Ірпені біля Києва третій день точаться тяжкі бої

У місті Ірпінь біля Києва третій день точаться дуже тяжкі бої. Окупанти наступали з трьох напрямків, але їх атаки були відбиті.

Про це заявив мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Третій день точаться дуже спекотні бої в Ірпені, ворог наступав з 3 напрямків, атаки були відбиті. Вчора розвозили гуманітарну допомогу - уночі, адже вдень були дуже серйозні обстріли. Є багато людей, кому потрібна допомога - ми намагаємось у рамках можливого, там, де немає боїв. Тут справді жорстко, я зараз на похороні, наш боєць загинув позавчора в бою", - розповів Маркушин.

Нагадаємо, що 26 березня було опубліковано відео із Макарова – селища на Київщині, що постійно зазнає ворожого бомбардування.

Також на Київщині запустили Telegram-бот для пошуку зниклих людей. Його запустила поліція спільно з обласною військовою адміністрацією.