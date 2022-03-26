Окупанти намагаються оминути місто Ізюм, щоб вийти на Донбас, - Синєгубов

Російські окупанти намагаються оминути місто Ізюм на Харківщині, аби переправити свої війська до Донецької і Луганської областей.

Таким шляхом вони хочуть відрізати українське угруповання в ООС, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в коментарі "Суспільному".

При цьому, за його словами, в регіоні постійно точаться бої. ЗСУ утримують позиції. Цієї ночі, за попередніми даними, українським військовим вдалося знищити російський вертоліт.

Раніше Генштаб повідомляв, що ворог намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки.

Нагадаємо, що під час обстрілу російськими військами будинків Основʼянського району Харкова 25 березня загинули пʼятеро мирних мешканців.