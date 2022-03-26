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Кулеба і Резніков провели перемовини з Байденом у Варшаві

Президент США долучився до зустрічі українських міністрів з американськими колегами, щоб засвідчити підтримку. 

Кулеба і Резніков провели перемовини з Байденом у Варшаві
Кулеба, Блінкен, Резніков, Остін
Фото: Дмитро Кулеба Twitter

До зустрічі міністра оборони України Олексія Резнікова та голови МЗС Дмитра Кулеби з американськими колегами у Варшаві долучався президент США Джо Байден.

Про це Кулеба повідомив у зверненні за результатами зустрічі.

"Була важлива нагода зустрітися у Варшаві з моїм колегою Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Сюди ми приїхали з міністром оборони України Резніковим. Вперше в такому форматі 2+2 сіли, поговорили. Потім до нас приєднався президент Байден", – розповів він.

За словами Кулеби, українські міністри мали з американськом президентом довгу і розлогу розмову.

Байден, як повідомив Кулеба, приєднався з двох причин – для розвитку діалогу з Зеленським і тому що хотів висловити захоплення всіма українцями, які чинять опір російському агресору.

Байден на зустрічі з міністрами сказав, що теперішні події в Україні змінять це сторіччя. Це війна тиранії проти вільного світу. Також він повідомив, що США непохитно будуть з Україною в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися чи послабити підтримку.

Кулеба додав, що США вже працюють над новими санкціями. Україна пропонує застосовувати їх проти всіх політичних фігур РФ. Окремо на зустрічі обговорювали героїчний спротив Маріуполя. 

Крім того, з американськими посадовцями обговорили наступні постачання зброї Україні. За словами Кулеби, в цьому питанні є прогрес. Він зауважив, що з усіх держав саме Штати надають Україні найбільшу підтримку. 

Нагадаємо, США виділяють 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією. Штати запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

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