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У Приморську на Запоріжжі окупанти викрали українського активіста

Овсянников є керівником громадської організації "Приморськ 24/7".

У Приморську на Запоріжжі окупанти викрали українського активіста
Фото: Facebook Ірини Ромалійської

26 березня російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську (Запорізька область).

Про це повідомила у соцмережах журналістка Ірина Ромалійська.

"Мій рідний Приморськ – окупований вже давно. І там увесь цей час люди виходили на акції із українськими прапорами. Але все якось тихо проходило. Без жорстких розгонів та репресій. А сьогодні вранці окупанти прийшли до Костянтина Овсянникова. Забрали. Де він та що з ним зараз ніхто не знає. Костя – громадянський активіст. Співзасновник Молодіжного центру "Портал Це". Там вивчали історію рідних місць. Там друкували для школярів знаки, що світяться в темряві, на 3D принтері. Там читали. Там співали", - розповіла вона.

Про зникнення активіста Овсянникова також повідомила у Facebook Асоціація Української Миротворчої Школи.

"Сьогодні вранці російськими окупантами був викрадений зі свого помешкання Костянтин Овсянников, Наразі його місце перебування невідомо. Костянтин є керівником громадської організації "Приморськ 24/7" та Молодіжного центру "Портал це" у місті Приморськ. Костянтин впродовж останніх десяти років займався активною громадською діяльністю задля розвитку свого рідного міста. Від початку війни і впродовж місяця окупації Костянтин активно висвітлював протести українців проти окупантів у рідному Приморську", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 24 березня у Краснопільській громаді на Сумщині окупанти РФ викрали чоловіка.

Також поліція Київщини спільно із обласною військовою адміністрацією запустила Telegram-бот для пошуку зниклих родичів і знайомих.

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