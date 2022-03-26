Підрозділи збройних сил Білорусі переміщуються з місць постійної дислокації на полігони, – Генштаб

РФ тим часом продовжує переміщувати в Україу додаткові підрозділи Східного військового округу.

Росія продовжує підготовку та переміщення додаткових підрозділів Східного війського округу в Україну.

На Волинському напрямку ворог не проводить наступу, але відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Білорусі на полігони, йдеться у зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 12 годину.

На Поліському напрямку активного наступу нема, але росіяни продовжують обстрілювати міста і села. На Сіверському ворог не наступає і зосередився на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат і відступив на окремих напрямках.

На Слобожанському напрямку армія РФ утримує зайняті раніше рубежі, перегруповується та нарощує сили для наступу за окремим напрямками. Продовжуються обстріли Харкова.

На Донецькому напрямку продовжують спроби штурму Маріуполя, авіадуари, артилерійські обстріли по обʼєктах цивільної та військової інфраструктури. Окупанти намагалися просунутись з метою зайняти центр міста. Ворог зосередився на утриманні зайнятого положення та підготовці до наступу. При спробах атакувати успіху не мав і зазнав втрат.

Основні зусилля загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Попасної, Рубіжного та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Авдіївському напрямку росіяни проводили штурм і намагались наступити в напрямку Новобахмутівки, втім невдало.

Спроби штурму Новомайорська та наступу на Красногорівку відбиті захисниками. Ворог зазнав втрат і відступив.

На Таврійському напрямку загарбник продовжує посилювати контроль над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

Основні зусилля оборони українські захисники зосередили на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій.

На Південнобузькому нарямку противник здійснював інженерне обладнання позицій та проводив артилерійські обстріли окремих підрозділів Збройних Сил України. Вживає заходів з відновлення боєздатності та поповнення запасів.

"Ймовірно окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури.Силами оборони України проводяться заходи з оборони пунктів базування (морських портів) у Чорноморській операційній зоні", – зазначили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, ракети, які скидають на Рівненщину, летять з території Білорусі.

Загрозу наступу на Волинь з території Білорусі у Генеральному штабі ЗСУ минулого тижня оцінювали як високу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив – Білорусь була спільником вторгнення із самого початку.