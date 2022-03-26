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Окупанти біля Києва обстріляли електричку, один травмований

Обстріл стався біля станції Тарасівка.

Окупанти біля Києва обстріляли електричку, один травмований
Фото: Телеграм Олександра Камишіна

На Київщині російські загарбники обстріляли електричку Шепетівка-Київ, одна людина постраждала.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. По оперативній інформації є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що 24 березня евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. 

А 23 березня російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине, що в Донецькій області. 

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