Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін

В трьох вагонах вибиті вікна; про потерпілих інформації поки немає.

Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Фото: sannews.com.ua

Евакуаційний поїзд 43 КиївІвано-Франківськ увечері 24 березня потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. 

Про це у своєму Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"В трьох вагонах повибивало вікна. По оперативних даних постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко", - написав Камишін.

Він додав, що Росія вкотре "прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є".

Нагадаємо, 23 березня російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине, що в Донецькій області

А 16 березня в Запоріжжі ворог здійснив ракетний удар у районі залізничного вокзалу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також