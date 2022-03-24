Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін

В трьох вагонах вибиті вікна; про потерпілих інформації поки немає.

Евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ увечері 24 березня потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

Про це у своєму Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"В трьох вагонах повибивало вікна. По оперативних даних постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко", - написав Камишін.

Він додав, що Росія вкотре "прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є".

Нагадаємо, 23 березня російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине, що в Донецькій області.

А 16 березня в Запоріжжі ворог здійснив ракетний удар у районі залізничного вокзалу.