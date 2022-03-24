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40 тисяч рублів штрафу має заплатити глава ЦВК Курултаю за "дискредитацію російської армії"

Зранку 24 березня в будинку Смедляєва провела обшук поліція, склала протокол і забрала у відділок. А приміщення суду, де відбувався процес, оточив ОМОН.

40 тисяч рублів штрафу має заплатити глава ЦВК Курултаю за "дискредитацію російської армії"
Фото: Facebook/Zair Smedlya

Червоногвардійський районний суд окупованого Криму оштрафував голову ЦВК Курултаю Заіра Смедляєва на 40 тисяч рублів за пост проти війни в Україні.

Про це повідомляє "Кримський процес".

Смедляєва визнали винним у публічних діях, які спрямовані на дискредитацію ЗС Росії.

Фото: Facebook/Кримська солідарність

Кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва у Facebook повідомила, що Смедляєва судять за публікації в соцмережах, зроблені 1 березня 2014 року і 9 березня 2022 року.

В останній активіст написав: "Скільки ще має загинути мирних жителів, жінок та новонароджених дітей, щоб світ почав відрізняти геноцид від хрін знає яких операцій?".

Рішення щодо голови ЦВК Курултаю ухвалила суддя Крістіна Пікула. 

Зудієва повідомила, що зранку 24 березня в домі у затриманого поліція провела обшук, вилучила ноутбук, комп'ютер, телефон, нікому з рідних не дозволили телефонувати, зсилаючись на слідчі дії.

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